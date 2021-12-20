بولخراص: بنك المعلوماتية لسونلغاز سيُحقق نقلة نوعية للخدمة العمومية

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، أن المجمع سيسعى إلى تطوير أدواته الرقمية، ومنطومته المعلوماتية. مشيرا إلى مشروع تأمين بنك المعلوماتية.

وقد أشرف بولخراص، على إفتتاح أشغال “ملتقى IT “، في طبعته الأولى، التي نظّمتها شركة “الجزائر أنفروماسيون تكنولوجي ELIT”، إحدى فروع سونلغاز، تحت شعار “سونلغاز في ظل تحديات التحوّل الرقمي”.

قال بولخراص، بأن الملتقى هو أبواب مفتوحة على تجربة سونلغاز المتميزة في مجال الرقمنة. وسياستها الطموحة الرامية إلى تطوير الأنظمة المعلوماتية في مختلف مجالات التسيير.

كما أكد بولخراص، أن المجمع يسعى من خلال تطوير أدواته الرقمية، إلى تعزيز التعاون الداخلي بين الشركة اللأم وفروعها وبين عمالها. كما سيسعى إلى تحسين أنشطته العملياتية، وتعزيز الكفاءات. بالإضافة كذلك إلى أنه سيستهدف بشكل خاص ضمان استقلاليتها في مجال الرقمنة وأمن المعلومات.

كما تطرّق بولخراص، إلى مشروع تأمين بنك المعلوماتية لمجمّع سونلغاز، وهو التحدّي الذي سترفعه سونلغاز، عن طريق شركة “إيليت” التي تعمل على اقتناء أدوات تكنولوجية. بهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمة العمومية. وتحقيق الإستقلالية التكنولوجية. مما يؤدي إلى تأمين المعلومة واقتصاد التكاليف وفي نفس الوقت، حفظ بيانات ملايين المواطنين وجميع فروع مجمع سونلغاز.

وأضاف شاهر بولخراص، أن إيليت حققت عدة إنجازات في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية. من بينها تنفيذ سياسة الأمن المعلوماتي للمجمع. بالإضافة كذلك إلى تجسيد مركز للإستجابة للحوادث الأمنية للشركات في الجزائر. وتصميم وتنفيذ أول منصة رصد الأحداث في عدة مجالات (الأمنية، الطاقوية، التكنولوجيا، إلخ..).

من جهته أكّد الرئيس المدير العام لشركة الجزائر أنفروماسيون تكنولوجي ELIT، عبد الله مداب، بأن التحوّل الرقمي يمثّل أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأحد أهم توجهات الإستراتيجية لجميع المنظومات الحكومية، والشركات العامة والخاصة التي تطمح إلى النّمو وتحسين خدماتها.