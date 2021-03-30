بولخراص: تراجع نسبة ضياع الكهرباء إلى 11.5 بالمائة

الوطني
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بولخراص: تراجع نسبة ضياع الكهرباء إلى 11.5 بالمائة
بقلم نادية بن طاهر

كشف المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، عن انخفاض نسبة ضياع الكهرباء، إلى 11.5 بالمائة، بفضل وعي المواطنين ومجهودات الدولة.

وأوضح بولخراص، في ندوة صحفية، إن نسبة ضياع الكهرباء وصلت سابقا حتى إلى 24 بالمائة ببعض الولايات.

وأكد ذات المسؤول، إن مجهودات الدولة في مجال الإسكان، ووعي المواطنين، سمحت بخفض نسبة ضياع الكهرباء إلى مستوى عقلاني.

كما تحدث بولخراص، عن إسترجاع ديون الشركة بعد أزمة كورونا، مؤكدا إن هذه العملية تتطلب حوالي سنة.

مشيرا إلى قطع التيار، عن بعض المواطنين والصناعيين، لغاية تحصيل الديون، فيما تم استشناء المواطنين البسطاء من هذا الإجراء.

وأكد بولخراص، إن الأموال التي سيتم تحصيلها، ستوظف في تجسيد مشاريع الاستثمار ومواصلة ربط مناطق الظل ودعم الصناعيين ودعم قطاع الفلاحة.


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