بولخراص: تشغيل 3700 ميغاواط لتلبية الطلب الكبير على الكهرباء

كشف المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أن التأثيرات كبيرة لوحدات التكييف يشكل ضغطا كبيرا على النظام الكهربائي.

وأوضح بولخراص، أنه من المتوقع أن يصل الطلب على الكهرباء إلى 17 ألف ميغاواط على الشبكة المرتبطة بالشمال.

وقال بولخراص خلال أشغال إجتماع مدراء شركات الفروع القاعدية لمجمع سونلغاز، أنه تم الإستثمار في إنتاج الكهرباء والنقل والتوزيع.

وكشف بولخراص، أنه سيتم تشغيل طاقة تزيد عن 3700 ميغاواط هذه السنة، و2800 ميغاواط في الصيف 2021 .

ومن المرتقب تشغيل 137 منشاة نقل ذات التوتر العالي، و1200 مركز تحويل متوسط ومنخفظ الضغط.

وأوضح بولخراص في ذات السياق، كما سيتم إنجاز 4 آلاف كلم من الخطوط المتوسطة ومنخفضة الضغط.