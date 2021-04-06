بولخراص: ديون سونلغاز بلغت 148 مليار.. ومجبرون على القطع

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، أنه تم تسطير مخطط إستعجالي تحسبا لشهر رمضان وفصل الصيف.

وأضاف بولخراص في حديث لإذاعة سطيف، أنه سيتم إنتاج 2700 ميغاواط لدعم الشبكة، و130 محولا كهربائيا للضغط الغالي.

وكشف بولخراص، أن الذروة تصل في الصيف إلى17 ألف ميغاواط، لذا تم أخذ الإحتياطات في النقل، التوزيع، التجند والتحضير.

وأفاد في ذات السياق، أن نسبة الربط بالغاز وطنيا وصلت الى 65 بالمائة، وارتفعت النسبة بفضل ربط مناطق الظل.

فيما أفاد ذات المتحدث، أن ديون سونلغاز وصلت مع كورونا إلى 180 مليار دينار، وحاليا هي 148 مليار.

وأوضح بولخراص، أن ديون سونلغاز، كانت قبل الوباء 60 مليار دينار، غير أنه تم وضع مخطط لاسترجاع المستحقات.

وأشار إلى أن مؤسسة سونلغاز، لم تقطع التزود بالكهرباء إستثناء في كورونا، لكن مجبرون على القطع.

وأوضح خلال زيارته لولاية سطيف، أن محطة إنتاج الكهرباء بسطيف مشروع ضخم يوفر حتى 1015 ميغاواط، وسيدعم أسطول الإنتاج الوطني مستقبلا.

وأضاف بولخراص، أن الهدف المستقبلي القادم هو التصنيع المحلي للمعدات الخاصة ببناء محطات جديدة وسنشرع في التصدير خاصة لإفريقيا.

كما أنه تم تقليص آجال إنجاز المحطات إلى 48 شهرا لا أكثر، وكذا التقليص في تكلفة إنجاز المحطات.