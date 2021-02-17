بولخراص : ديون سونلغاز تفاقمت 3 مرات وعملية التحصيل متواصلة

كشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، شاهر بولخراص، اليوم الأربعاء، أن ديون المجمع تفاقمت ثلاث مرات.

وبخصوص تحصيل ديون الشركة، فأشار المتحدث خلال ندوة صحفية أنها متواصلة وبكل التسهيلات.

في سياق آخر، قال المتحدث إنه لن يتم قطع الكهرباء في المناطق المعزولة.

أما بخصوص مخططات التنمية، فلن تتوقف وتتواصل في عدة مناطق رغم الظروف الصحية الراهنة.

وعن مخطط التهيئة الخاص بفصل الصيف، أفاد بولخراص أنه سيتم تشغيل137 منشأة نقل قبل فصل الصيف.

كما تم تجهيز فرق للتدخل السريع في حالة حدوث أي انقطاع او عطب، مشيرا أن عصرنة مرافق الشركة سيساعد كثيرا.

وأكد بولخراص أن الجزائر تعد من البلدان المصدرة للكهرباء، والهدف توسيع وجود الجزائر في الاسواق الخارجية.

وأضاف “رغم بعض المشاكل في الشبكات الداخلية إلا اننا في اريحية من ناحية الانتاج، لكن الأولية في تطوير شبكات النقل”.