بولخراص: ديون سونلغاز لدى الزبائن بلغت أزيد من 60 مليار دج

قال الرئيس المدير العام للمجمع شاهر بولخراص اليوم الأربعاء، أن قيمة فواتير الكهرباء والغاز غير المدفوعة من طرف زبائن سونلغاز بلغت أزيد من 60 مليار دج.

وأكد بولخراص على هامش حفل تنصيب لجنة الاخلاقيات لسونلغاز، حسب ما نقلته وكالة الأنباء أن المؤسسة مستعدة لتقديم كل التسهيلات لدفع هذه الديون المستحقة على زبائنها سواء كانوا عائلات أو إدارات أو متعاملين اقتصاديين.

وبخصوص تسيير شبكة الكهرباء خلال فترة الصيف التي تعرف عادة معدلات استهلاك عالية، أكد الرئيس المدير العام ان سونلغاز اتخذت جميع التدابير للاستجابة لمتطلبات المرحلة لاسيما من خلال برنامج الصيانة الدوري لمنشآت الشبكة وتجنيد فرق تدخل لإصلاح الاعطاب المتحملة بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف بولخراص بأن الانتاج الوطني من الكهرباء سجل مستويات كافية لمواجهة ارتفاع قوي للطلب والذي بلغت ذروته الصيف الماضي 15.600 ميغاواط.