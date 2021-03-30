بولخراص: ربط 33 ألف عائلة بالكهرباء و152 ألف بالغاز تقطن بمناطق الظل

أفاد شاهر بولخراص المدير العام لمجمع سونلغاز، أن المجمع يقوم بتحسين مستوى الخدمة لربط المواطنين بالكهرباء والغاز.

وأوضح بولخراص، خلال أشغال إجتماع مدراء الشركات الفروع القاعدية لمجمع سونلغاز، أنه تم تسجيل 3 نقاط قوة في المجمع.

وكشف بولخراص، أنه تم تسجيل 4 آلاف طلب لربط المستثمرات الفلاحية تم الانتهاء من دراسة 3400 مشروع.

كما تم وضع في الخدمة 2000 مشروع بما يعادل 72 بالمائة، ومن أصل 1650 طلب لربط المستثمرين تم إنجاز 63 بالمائة منها.

وفي إطار ربط مناطق الظل في البرنامج 2020 في جائحة كورونا تم تحقيق 3 ألاف مشروع للكهرباء وربط 33 الف أسرة.

بالإضافة إلى تحقيق 1700 مشروع غاز، أي ما يعادل ربط أكثر من 152 ألف اسرة بالغاز