بولخراص: رفع التجميد عن عدة مشاريع في قطاع الطاقة بولاية تيزي وزو

كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز، شاهر بولخراص، أنه سيتم رفع التجميد عن عدة مشاريع في قطاع الطاقة بولاية تيزي وزو.

وقال بولخراص خلال زيارة قادته إلى ولاية تيزي وزو، أنه تم الإتفاق مع السلطات المحلية لرفع التجميد عن هذه المشاريع.

وهذا لإعطاء دفع للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في هذه الولاية.

وقام بولخراص بتدشين بعض المنشآت والورشات التابعة لقطاعه، داعيا إلى رفع الإعتراضات التي تعرقل تقدم بعض المشاريع الهيكلية للقطاع لاسيما لفائدة مناطق الظل.

وقال:”يجب وضع حد لظاهرة الإعتراضات التي تحول دون إنجاز بعض المشاريع”،

وأضاف الوزير أن “التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تطمح إليها الولاية لا يمكن أن تتحقق دون إنجاز هذه المنشآت الواعدة”.

من جهته، أوضح الوالي محمود جمعة، أنه “سيتم رفع التجميد عن كافة المشاريع التي خصص لها غلاف مالي وجمدت فيما بعد”.

وأكد الوالي، أن دراسة الملفات لتحديد الأولويات سيتم الشروع فيها في غضون الخمسة عشر يوما”.