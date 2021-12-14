بولخراص: سونلغاز أنجزت 70 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية سنة 2021

كشف الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، أنه تم خلال سنة 2021 تم إنجاز أزيد من 70 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكشف بولخراص خلال ندوة صحفية حول لقاء المؤسسات الناشئة، أنه تم خلال سنة 2021 ربط 37 ألف أسرة بالكهرباء، وربط 166 ألف زبون بالغاز، ودخل حيز الخدمة 600 مستثمر، و114 مستثمر قيد الإنجاز.

كما قال أنه خلال السنة الجارية دخل حيز الخدمة 589 مستثمر فيما يخص الغاز و45 قيد الإنجاز سيدخلون للثلاثي الأول من 2022 حيز الخدمة كأقصى حد.

وفيما يخص المستثمرات الفلاحية، دخلا حيز الخدمة 950 مستثمرة، و188 مستثمرة قيد الإنجاز، و32 مستثمرة فيما يخص الغاز.

وتابع المدير العالم لسونلغاز أنه بالرغم من من الحرائق الأخيرة التي مست العديد من الولايات إلى أن عمال سونلغاز والحماية المدنية والجيش الشعبي الوطني، والمواطنين ساهموا في الحفاظ على الخدمة العمومية.

وأكد بولخراص أنه يتم حاليا مجمع سونلغاز يحضر حاليا لعام 2022، ويجب تنفيذ تحديين رئيسيين على الأقل. أولهما مرافقة مخطط الإنعاش الاقتصادي في المجال الصناعي الفلاحي ،السياحي للسلطات العمومية.

بهدف زيادة المتطلبات الكمية والنوعية للزبائن حيث يجب الاستجابة دون تقصير لهذه الطلبات. تماشيا مع توصيات الندوة الوطنية لإنعاش الإقتصادي.

كما سيسعى سونلغاز على توفير 17500 ميغا واط خلال الصائفة القادمة 2022، و2000 ميغا واط إضافية. منها 100 منشأة للنقل بالخطوط ومحطات النقل وأكثر من 1000 محول فيما يخص بالتوزيع.

مع ضرورة الحفاظ على الممارسات التقليدية على مستوى الخلايا التي تعمل كل سنة خلال الصائفة.

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