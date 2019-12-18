بولخراص: سونلغاز ستنتج 20 ألف ميغاواط إضافية من الكهرباء في غضون 10 سنوات

صرح الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، أن المجمع يعتزم زيادة قدراته الخاصة بإنتاج الكهرباء بـ 20 ألف ميغاواط إضافية في غضون 10 سنوات.

جاء هذا خلال حفل تسليم طلبية تتمثل في إنتاج محلي لعتاد طاقوي في إطار الشراكة مع المجمع الأمريكي “جينيرال إلكتريك”.

وأضاف الوزير أن الجزائر تحوز على حظيرة انتاج تقدر بـ 21 ألف ميغاواط، وبهدف تلبية الطلب الإضافي المقرر فإننا سنحقق في غضون 10 سنوات حظيرة انتاج تعادل تلك المحققة في ظرف 50 سنة أي 20 ألف ميغاواط إضافية.

وأوضح بولخراص، أن تجسيد هذا البرنامج مرهون بتطوير القدرات المحلية للإنجاز وبصناعة محلية للمعدات ومكوناتها مما يساهم في ضمان أمننا الطاقوي وتشكيل رافد قوي لتنويع الإقتصاد الوطني.