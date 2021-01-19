بولخراص: سونلغاز مستعدة لمرافقة برنامج الحكومة للطاقات المتجددة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أن القطاع الخاص سيرافق سونلغاز لتحقيق برنامج الإنتقال الطاقوي.

وأضاف بولخراص خلال زيارة عمل وتفقد للمقر الجديد لمسير المنظمة الكهربائية، أن مجمع سونلغاز له خبرة كافية لتحقيق الإنتقال الطاقوي.

وأوضح بولخراص، أن سونلغاز مستعدة من أجل لعب دورها لمرافقة برنامج الحكومة للطاقات المتجددة.

وكشف ذات المتحدث، عن تجديد نظام التحكم لمسير المنظومة الكهربائية (OS)، مضيفا أن سونلغاز مستعدة لتلبية طلب الإقتصاد الطاقوي.

خاصة وأن الطاقات المتجددة تأخذ حيزا كبيرا في كل القطاعات، وتم إبرام عدة إتفاقيات مع معاهد ووزارات.

وكشف في سياق مغاير، أن سنة 2020 كانت بمثابة إختبار لمجمع سونلغاز، الذي نجح فيه بفضل العمال والخبرة المكتسبة.

وقال بولخراص، أنه بفضل الخبرة المكتسبة والتي فاقت 50 سنة، ساعدنا بلدان الجوار في ازماتهم في الكهرباء.