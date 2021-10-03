بولخراص: غاز المدينة سيُعمم بولاية الوادي السنة المقبلة

أكد شاهر بولخراص المدير العام لسونلغاز، أنه تم رفع التجميد على المشاريع غاز المدينة، وأن عملية الربط والمشاريع ستشمل 09بلديات بولاية الوادي تفتقر للغاز .

وقال بولخراص في رده عن تأخر مشاريع غاز المدينة في كل من بلديات الطريفاوي، حساني عبد الكريم، والدبيلة، والتي تتوقف بها الأشعال منذ مدة طويلة، أن العملية إنطلقت بتزويد الولاية بأنبوب غاز 48بوس، ينهي هذا الإشكال، ويتم بموجبه تعميم الغاز بنسبة 90بالمئة في الولاية.

وأضاف ذات المتحدث، أن العملية إنطلقت بفضل التحكم التام في كل معطيات هذا الاختصاص، الذي بات جزائريا بعد تصنيع الانابيب نقل الغاز محليا، وكذا تكوين الشركات بتكوينات عالمية والتحكم في التقنيات الحديثة. ويتم رفع وتيرة الأشغال، التي وصلت حدود بلدية الحجيرة بورقلة ولم يتبقى منها سواء 120كلم فقط. ووعد بولخراص أن غاز المدينة سيصل في غضون سنة 2022 لكل البلديات المتبقية بولاية الوادي.

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