بولخراص: لا يمكننا أن نكون فعالين دون إيلاء أهمية للأخلاقيات

صرح، شاهر بولخراص، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، أن العمل لا يمكن أن يكون فعالا دون إيلاء أهمية للأخلاقيات

وخلال حفل تنصيب المجلس الاخلاقي لمجمع سونلغاز، أشار بولخراص أن هذا الأخير تم تنصيبه تماشيا مع مستوى المهام التي تعنى بها الدولة.

ودعا المسيرين والعاملين للعمل في جميع الظروف والتي تعبر عن خدمة المصلحة العمومية.

وقال الرئيس المدير العام لسونلغاز، أن مهمة المجلس ليست بالسهلة بل بمثابة انذار وصوت للعقلانية، مشددا على ضرورة الاستثمار في التكوين والبحث عن تكنولوجيات جديدة.

كما أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز على اصلاح التوجيهات التي تحكم الوظائف المالية والصحة والسلامة والبيئة والأنن الداخلي للشركات.