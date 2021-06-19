بولخراص لـ”النهار”: الإتفاق على عقود إستثمار مع ليبيا في 5 مجالات

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، عن الإتفاق على عقود الإستثمار مع ليبيا في 5 مجالات.بالإضافة إلى دعم أسطول الإنتاج الليبي بـ265 ميغاواط بداية من هذا الصيف.

وفي تصريح خص به تلفزيون “النهار”، أعلن بولخراص، عن إعادة تأهيل شبكات النقل ذات التوتر العالي بليبيا.وصيانة محطات توليد الكهرباء مع تزويدها بقطع الغيار اللازمة.كما كشف بولخراص، عن مشاورات مع الشركة العامة للكهرباء الليبية في مجال التدريب والتكوين، بالإضافة إلى إبرام عقود شراكة، والتي جاءت تطبيقا لتوصيات مجلس الأعمال الجزائري الليبي الأخير.