بولخراص: مجمع سونلغاز تمكن من الدخول في مجال إستثمار الطاقات المتجددة

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أن المجمّع تمكن من الدخول في مجال استثمار الطاقات المتجددة.

وأضاف بولخراص في حديث للتلفزيون العمومي، أن المجمع وصل إلى انجاز العديد من المحطات على المستوى الوطني بسواعد واطارات جزائرية.

وأوضح بولخراص، أنه يوجد أكثر من 220 محطة قيد الإستغلال بالطريقة الهجينة، وهذا على مستوى الهضاب والهضاب العليا والجنوب.

بالإضافة إلى محطة رياح في أدرار ومحطة تجريبية في غرداية، مضيفا أنه تم تكوين شباب في هذا المجال.

وكشف بولخراص، عن إستراتيجية الإصلاح بهدف إيصال الطاقة إلى المواطنين بالجودة والمعايير المطلوبة.

وأوضح في ذات السياق، أن المجمع وضع خطة في دمج الطاقات المتجددة في الشبكة.

وقال المدير العام أنه ينتظر إنجاز خلال العشر سنوات القادمة محطات للإنتاج والتحويل الكهربائي والتوزيع مما يجعل الجزائر مرجعا فعليا وفعالا على المستوى القاري، الجهوي وحتى العربي.