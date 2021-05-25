بولخراص: مجمع سونلغاز عازم على التموقع كمستثمر في مجال الطاقات المتجدّدة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أن الجانب التنموي للطاقات المتجددة سيخضع لتغييرات كبيرة على المدى المتوسط.

وجاء تصريح بولخراص، خلال كلمة ألقاها بمناسبة إفتتاح الطبعة 11 للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة بوهران.

وحسب “وأج”، فأوضح بولخراص، أن التغييرات جاءت على ضوء التوجهات الجديدة التي إتخذتها السلطات العمومية من خلال إنجاز 5.600 ميغاوات بحلول عام 2028.

وأشار بولخراص، إلى أن الأمر سيتطلب آليات جديدة للتمويل وإعداد المشاريع بالتعاون مع متعاملين من داخل وخارج الوطن بأشكال مختلفة.

وأكد في ذات السياق، أن إدراج الطاقات المتجددة على نطاق واسع في مزيج الطاقة مع إعطاء مكانة خاصة للطاقة الشمسية يمثل أولوية.

وأبرز أن الغاز الطبيعي له مستقبل واعد كونه متوفرا، إضافة إلى ميزاته البيئية وقدرته على إقامة شراكات قابلة للحياة مع الطاقات المتجددة.

وقال بولخراص، أن الغاز الطبيعي وقود مثالي يفسح المجال للإنتقال الطاقوي ومرافقته تدريجيا بمزج طاقوي فعّال يحوّل مسار النموذج الطاقوي الجديد في شقه المتعلق بالإنتاج موازاة مع مواصلة المجهودات في الشق المتعلق بنموذج الإستهلاك.

و أضاف أن مجمع سونلغاز عازم على التموقع كمستثمر في مجال الطاقات المتجدّدة، على الأقل في الِحصص الأولى التي أطلقتها السلطات العمومية.

وأوضح أن خبرته في إنشاء وإدارة مشاريع الإستثمار المشتركة في إنتاج الكهرباء، تؤهله أن يكون الراعي المستثمر في الطاقات المتجددة ليس بالجزائر فحسب بل على الصعيد القاري والدولي.

و أبرز في هذا السياق، أن سونلغاز يخطط أن يتموقع كمستثمر في كل ما يتعلّق بالتكفّل وتمويل البنى التحتية للطاقات المتجدّدة.