بولخراص: نستهدف ربط 45 ألف محيط فلاحي بالكهرباء

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، أن المجمع يستهدف إلى ربط 45 ألف محيط فلاحي بالكهرباء.

وأضاف بولخراص، خلال زيارة عمل وتفقد اليوم الأحد إلى ولاية الوادي، أن المجمع يتعامل مع 12 ألف مقاول وسنسوي وضعية الديون تدريجيا. مشيرا إلى إنجاز 46 بالمائة من إجمالي 45 ألف محيط فلاحي. مؤدا دراسة إمكانية توسيع ربط عدد الزبائن في المحول الواحد.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp