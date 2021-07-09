بولخراص: وضع منشأتين كهربائيتين بالعاصمة حيز الخدمة لتعزيز القدرات التموينية

دشن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص أمس منشأتين كهربائيتين جديدتين. تهدفان إلى تعزيز قدرة تموين العاصمة وضواحيها بالكهرباء. وكذا .مقر مديرية التوزيع بجسر قسنطينة

وجرى التدشين خلال الزيارة التفقدية التي قام بها رفقة والي العاصمة، يوسف شرفة. حيث قالت مديرة الاستغلال المركزي للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الكهرباء، باية حمات، أنه تم تدشين منشأتين كهربائيتين جديدتين ببن عكنون وتيقصراين. بالإضافة إلى مقر مديرية التوزيع بجسر قسنطينة. ويتعلق المشروع الاول .الذي وضع حيز الخدمة بحاقن ذو ضغط عالي بقدرة 220/ 60 كيلو فولط. يتضمن محولا بقدرة 120 مليون واط أنجزته كفاءات محلية

وأوضحت ذات المسؤولة، أن إنجاز هذا المشروع ببلدية بن عكنون قد كلف 528 مليون دينار. وسيسمح بتعزيز التموين بالكهرباء للجزء الغربي للعاصمة الموصول بمراكز بن عكنون وعين البنيان وحيدرة والأوراسي. أما المشروع الثاني الذي دشن بتيقصراين فيتعلق بوضع مركز مصفح ينتمي لأحدث جيل بقدرة ضغط 70 كيلو فولط. والذي يتضمن محولين بقدرة إجمالية بـ 80 ميغا فولط أمبير (40 ميغا فولط أمبير لكل واحد). والذي يمكن تمديده ليبلغ قدرة 120 ميغا فولط أمبير (120.000 ميغاواط).

من جهته أشار رئيس قسم تسيير شبكة نقل الكهرباء، محمد رغيس، أن هذا المشروع جاء ليؤمن تموين العاصمة ويحسن من جودة الخدمة خاصة ببلديات: حيدرة وبئر مراد رايس و بن عكنون والأبيار وتيقصراين والسبالة وبئر خادم على مسافة 15 كم.

وأشار بولخراص في مداخلته إلى أن بدء تشغيل هاتين المنشئتين المهمتين يأتي في أوّج فصل الصيف. وستمكن من تعزيز قدرات التموين في العاصمة وضواحيها. إضافة إلى هاتين المحطتين، هناك سبع منشئات أخرى قيد الانجاز وأخرى في طور الإنطلاق. مؤكدا أن الجزائر العاصمة في منأى عن أي حادث كبير بالنظر إلى أن السعة المطلوبة لا تمثل سوى حوالي 50 بالمائة من تلك الموجودة