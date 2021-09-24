بولخراص يأمر بالإسراع في إعادة نصب العمود الكهربائي المتضرر بالقبة

شدّد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص. على ضرورة الإسراع في استكمال الأشغال الجارية من قبل فرق مجمع “سونلغاز” لإإعادة نصب العمود الكهربائي الذي سقط الاثنين الفارط ببلدية القبة.

وحسب بيان للمجمع، فإن تعليمات المدير بولخراص جاءت بعد زيارته أمس إلى مكان الحادث الذي تم تسجيله الإثنين الماضي ببلدية القبة. حيث كان مرفوقا بالرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتسيير شبكة النقل (GRTE) نبيل يوسفي. والرئيس المدير العام لمسير المنظومة الكهربائية، عزيز عميود.

وبعد معاينة مكان الحادث و متابعة مستوى تقدم الأشغال الجارية من قبل فرق “سونلغاز” من أجل إعادة نصب عمود كهربائي بدلا من المنشأة التالفة. أوصى بولخراص بضرورة الإسراع في استكمال العمل رغم أن الحادث لم يؤثر على مستوى تزويد سكان المنطقة بالكهرباء. مشددا على ضمان التزويد بالكهرباء في ظروف الأمن والسلامة”.

للتذكير فقد تم تسجيل حادث سقوط العمود الكهربائي على مستوى بلدية القبة جراء اصطدام مركبة من الصنف الثقيل (شاحنة) بالعمود. وقد مس الحادث منشأة هامة لنقل الكهرباء. وهو ما أدى إلى التأثير على خطي التواتر العالي لنقل الكهرباء 220 كيلوفولط. يربطان بين القبة ومركز الكهرباء بأولاد فايت.