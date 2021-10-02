بولخراص يتفقد عدد من المشاريع والمنشآت الطاقوية بهذه الولايات

حلّ الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص، اليوم السبت، في ولاية بسكرة. ورافق بولخراص، وفد رفيع المستوى من الإطارات الرئيسية المسيرة للشركات التابعة لمجمّع سونلغاز، والأمين العام للفدرالية الوطنية للصناعات الكهربائية و الغازية، عاشور تلي.

وحسب بيان لشراكة، جاءت هذه الزيارة، في إطار برنامج عمل وتفقد لعدد من المشاريع و المنشآت الطاقوية في عدد من ولايات الناحية تنطلق من ولاية المغيّر.

للإشارة، كان في إستقبال بولخراص والوفد المرافق له، والي ولاية بسكرة بمطار محمد خيضر .

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