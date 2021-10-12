بولخراص يشارك في مؤتمر مجمّعات الطاقة الإقليمية الإفريقية بالسنغال

شارك الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص رفقة وفد هام من المجمّع، اليوم الثلاثاء، في أشغال مؤتمر مجمّعات الطاقة الإقليمية الإفريقية، بمدينة سالي السنغالية.

وحسب بيان لمجمع سونلغاز، تناول المؤتمر موضوع :”منصّة مراقبة أداء شركات الكهرباء الإفريقية”.

وتم افتتاح المؤتمر من طرف عيسى ديون، مدير ديوان وزارة البترول والطاقة السنغالية، رفقة شاهر بولخراص بصفته رئيسا للّجنة المغاربية للكهرباء” COMELEC “.

وأكد الرئيس المدير العام خلال كلمته أن “مجمّعات الطاقة الإفريقية، هي فرص حقيقية لتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين موثوقية النظام الكهربائي وتحسين أمن الإمداد وتقليل الحاجة إلى استثمار رأس المال، لتلبية احتياجات مخططات التوسع وأكثر من ذلك بكثير”.

وأضاف في الوقت نفسه أن “هذه التظاهرة بالنسبة لنا جميعًا، حدث ذات أهمية قصوى، حيث أن قطاع الطاقة على المستوى الوطني والإقليمي والقاري يمرّ بتغيرات عميقة، من حيث أمن الإمداد، مصادر الطاقة المختلفة، بروز الطاقات المتجددة، حماية البيئة وغيرها … تحثنا بشدّة على زيادة تعزيز التّعاون والتضامن بين الشركات الأعضاء، من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا، المهارات والتعاون المتبادل عند الضرورة”.

واعتبر بولخراص، بأن المهارة والتجربة والخبرة الجزائرية في قطاع الطّاقة وفرع الغاز، لم تعد بحاجة إلى الإثبات، مشيرا إلى أن الإكتشافات الأخيرة للغاز في العديد من البلدان الإفريقية فرصة لتنمية القارة، وخلق فرص العمل وتمكين الأفارقة من الوصول إلى الطاقة، فالغاز هو أنظف أنواع الطاقات الأحفورية، كما أنه الأكثر مرونة لمزج طاقوي غاز-طاقات متجددة”.

وإختتم الرئيس المدير العام لسونلغاز مداخلته قائلا: “نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بالشراكة والتعاون بصيغة رابح-رابح، الذي يتمثل في خلق الثروة محليًا وتطوير المعرفة والمهارات الخاصة بالموارد البشرية للشركات الإفريقية للكهرباء”.

وأشار البيان، إلى أن مؤتمر مجمّعات الطاقة الإقليمية الإفريقية، ينعقد منذ 25 نوفمبر 2005، بتنسيق جمعية شركات الكهرباء الافريقية، من خلال إعلان التعاون الموقع في لوساكا بزامبيا.

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