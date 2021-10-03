بولخراص يشرف على تدشين محطة توزيع الكهرباء بالوادي

أشرف، الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص. خلال برنامج زيارته، إلى ولاية الوادي على وضع حيز الخدمة شبكة توزيع الكهرباء بحي المالحة الواقع ببلدية الرقيبة.

وخلال مراسيم تدشين المشروع، التي تمت بحضور والي الولاية و عدد من الإطارات المسيّرة لشركات سونلغاز. قال بولخراص بأن “المشروع يندرج في إطار ربط مناطق الظل والمناطق النائية بالطاقة. وذلك تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية”.

وأكد بولخراص حرص سونلغاز على توصيل الكهرباء والغاز إلى المواطنين عبر كامل التراب الوطني. مشيرا إلى دور الشركة في تحريك عجلة التنمية الإجتماعية و الإقتصادية في ولاية الوادي الفلاحية بإمتياز. وللإشارة تربط الشبكة الكهربائية التي تم ادخالها حيز الخدمة، 160 مسكن بالكهرباء، وتضم 4 محولات كهربائية على طول 8.200 كلم.

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