بولخراص يعلن إطلاق المشروع الجديد “تيسيماد”

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، عن إطلاق المشروع الجديد “تيسيماد”.

جاء ذلك على هامش ترأس بلخراص للجمعية العامة للرابطة المتوسطية لشركات نقل الكهرباء يوم امس الخميس.

وأكد بولخراص أن “الهدف من المشروع الجديد يرمي اساسا إلى إانشاء منظمومة كهربائية ناجعة، ملائمة، مستدامة ومندمجة والتي سوف تتمخض عنه تجسيد مشاريع تجريبية أولية تمهيدا لتعاون ميداني فعلي في منطقة المتوسط”.

وجدد بولخراص إلتزامه بمواصلة الجهود الرامية إلى تجسيد المشاريع المقررة في جدول أعمال الرابطة.

معربا عن الإمكانيات والموارد التي تتوفر عليها الدول الأعضاء لدمج المنظومات الكهربائية وتحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية مستدامة لشعوب دول المتوسط.

كما أعرب الرئيس المدير العام لسونلغاز عن “إمتنانه لجميع الأعضاء على نجاح مشروع “ديديتيرانين 2″، الذي تم اطلاقه في 2018 الذي تم الانتهاء منه في الآجال المحددة”.