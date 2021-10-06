بولخراص: 1 مليار دينار خسائر شبكات سونلغاز بسبب الحرائق

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، أن الحرائق تسببت في خسائر بشبكات توزيع الكهرباء عبر 9 ولايات.

وأضاف بولخراص على هامش مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة. خلال رده على سؤال يتعلق بالخسائر التي تعرضت لها شبكات المجمع نتيجة الحرائق التي شهدتها عدة ولايات الصيف الماضي. أن قيمة الأضرار التي لحقت الشبكة على مستوى تسع ولايات تقدر بـ 1 مليار دينار. مؤكدا أن المجمّع يعمل بشكل مستعجل على إعادة تأهيل الشبكات المتضررة ووضعها حيز الخدمة في أقرب وقت ممكن.

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