بولخراص: 640 مليون إفريقي بدون كهرباء وسونلغاز تسعى للانتشار في القارة

قال شاهر بولخراص الرئيس المدير العام شركة سونلغاز، إن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في القارة الإفريقية.مؤكدا إن الشركة قادرة على فرض حضورها في السوق الافريقية.

وأشار بولخراص، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية اليوم الإثنين، إلى إن هناك 640 مليون شخص في القارة الإفريقية محرومون من الانارة والكهرباء.كما لا تتجاوز نسبة التغطية بالكهرباء في الكثير من دول القارة الـ 15 بالمائة.وتقتصر هذه التغطية فقط على بعض المدن الرئيسية.

وأورد بولخراص: “نحن نعمل اليوم على إعداد قائمة من الدول الافريقية المؤهلة للاستفادة من خبرة سونلغاز في التكوين وأشغال الصيانة والربط الكهربائي”.واعتبر بولخراص أن مفتاح التوسع في القارة ينطلق من دول الجوار وتحديدا المنطقة المغاربية.

وأضاف ذات المسؤول، إن المجمع حاضر اليوم في 9 دول افريقية في مجال التكوين.وذلك عبر الجمعية الإفريقية لمؤسسات الطاقة الكهربائية.وتابع إن هناك ممثل دائم للشركة بـ”كوت ديفوار”.يعمل على التنسيق واستكشاف فرص التعاون مع البلدان الافريقية.

وكشف بولخراص، إن سونلغاز، تتجه لإبرام 4 مذكرات تفاهم مع دول افريقية لم يحددها، للاستفادة من خدمات وتجربة سونلغاز في مجال التكوين.واعتبر الرئيس المدير العام لسونلغاز بأن القارة الإفريقية هي في صلب استراتيجية الإنتشار على المستوى الدولي. المصادق عليها من قبل مجلس ادارة الشركة لآفاق 2035.والتى تحظى بدعم ومباركة السلطات العمومية.مشيرا إلى أنه قد تم إستحداث مديرية للتعاون الدولي خلال عملية إعادة هيكلة الشركة.