بولعويدات يخيب آمال إدارة أحد السعودي

عجز المهاجم الجزائري الهادي بولعويدات، عن إقناع إدارة ناديه أحد السعودي، بمردوده منذ إنظمامه للفريق، ما شكل خيبة أمل لدى مسؤوليه.

وكشف موقع “الرياضية” السعودي، أن إدارة نادي أحد، هددت مهاجمها الهادي بولعويدات بالإبعاد، بسبب عجزه عن تقديم أي إضافة للفريق.

حيث لم يتمكن المهاجم السابق لنصر حسين داي، من صنع الفارق في أي من المباريات الثلاثة التي شارك فيها ضمن دوري المحترفين.

من جهة أخرى كشف رئيس نادي أحد، سعود الحربي، بأن بولعويدات يعتبر الأضعف فنيا مقارنة بالأجانب المستقدمين في الميركاتو المنصرم.