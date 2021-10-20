بولعويدات يلتحق بجمعية عين مليلة لموسمين
بقلم عزيز طالبي
أمضى المهاجم الهادي بولعويدات رسميا لصالح فريق جمعية عين مليلة اليوم الأربعاء قادما من فريقه أولمبي الشلف و اتفق بولعويدات على الدفاع على ألوان “لاصام” لموسمين.
ويملك بولعويدات تجربة كبيرة في البطولة المحلية على غرار اللعب لفريق نصر حسين داي و أولمبي المدية إلى جانب شبيبة القبائل في حين سبق وله أن دافع على ألوان المريخ السوداني.
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