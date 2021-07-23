بولمرقة: ” الوفد الجزائري مستعد للدخول في المنافسة بداية من الغد”

أكدت رئيسة الوفد الجزائري المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 حسيبة بولمرقة على صعوبة مهمة الرياضيين خلال أولمبياد طوكيو الجارية بالعاصمة اليابانية بسبب جائحة كورونا التي تعرف إنتشرا واسعا في كل دول العالم.

وتحدثت البطلة العالمية والأولمبية حسيبة بولمرقة في تصريح لتلفزيون النهار عن ظروف إقامة الرياضيين الجزائريين قائلة:

الوفد الجزائري بخير وعلى خير، وهو يصل تدريجيا من عدة أماكن، هناك إرتفاع درجة الحرارة نوعا ما هنا في طوكيو، لكن هناك إنسجام بين الرياضيين، وفريق متكامل مع تسلجيل سلوك جيد”

“الدخول الرسمي في المنافسة يوم غد، ما عدا بعض الرياضيين الذين تعبوا قليلا من الرحلة الطويلة، وذلك بسبب عدم وجود الرحلات التجارية في ظل جائحة كورونا”.

وأضافت: ” الألعاب الأولمبية هذه المرة لها طعم خاص وصعبة جدا، وفيها الكثير من الكآبة والحزن بسبب غياب الجمهور، ولن تنسى مدى الحياة بالنسبة للعائلة الرياضية الدولية”.