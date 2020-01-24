بولمرقة تستنكر تنظيم المغرب المنافسة الإفريقية في مدينة العيون المحتلة

إستنكرت البطلة الجزائرية الأولمبية حسيبة بولمرقة تنظيم المغرب المنافسات الرياضية الإفريقية في مدينة العيون المحتلة.

واعتبرت العداءة الجزائرية،الخطوة المغربية “انتهاك صارخ للقانون والأعراف الدولية، وتعديا واضحا لقوانين التنظيمات الرياضة الإفريقية”.

وجاء تصريح البطلة الجزائرية خلال لقاء مع الصحافة بمركز الإعلام الصحراوي بالجزائر العاصمة أول أمس الأربعاء قائلة:

“ليس لها أي أساس ولا أثر على طبيعة النزاع باعتبار القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار، والدولة الصحراوية عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي”.

وأضافت البطلة الأولمبية الجزائرية، أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وكل التنظيمات الرياضية الإفريقية وكذا دول الاتحاد الإفريقي مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سياسة الاستفزاز المغربية التي لا تتماشى و مواثيق الاتحاد الإفريقي.