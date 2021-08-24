بولمرقة: “تمنيت يرجع صغري ونهبط للميدان دفاعا على الراية الوطنية”

أعربت البطلة الأولمبية الجزائرية حسيبة بولمرقة عن تأثرها الشديد، عقب المشاركة الكارثية للرياضيين الجزائريين في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتحدثت رئيسة الوفد الجزائري في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم الثلاثاء عن تقييم المشاركة الجزائرية في الألعاب الأولمبية موضحة:

“لا تتصوروا مدى الحزن الذي عانيت منه كوني بطلة أولمبية سابقة تترأس وفد أولمبي دون الفوز بأي ميدالية، تمنيت لو يعود الصغر والصحة وأنزل إلى المظمار من أجل الدفاع عن الراية الوطنية، تأثرت أكثر منكم لأنه من الصعب ترأس الوفد من دون الفوز بميدالية، لهذا عليكم بمساعدة الرياضيين، أنا أشعر بما يدور في قلوبهم ولهذا إلتزمت الصمت، لأنه بالدرجة الأولى كان من أجل الحفاظ على الرياضيين”.

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