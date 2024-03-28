بولمرقة: “لدينا حظوظ للتتويج بميدالية في سباق 800 متر بأولمبياد باريس”
بقلم النهار أونلاين
تحدثت البطلة الأولمبية الجزائرية، حسيبة بولمرقة، عن حظوظ الرياضيين الجزائريين في التتويج بميدالية خلال الطبعة المقبلة من أولمبياد باريس 2024.
وصرّحت بولمرقة، في هذا الخصوص: “لدينا حظوظ لنيل ميدالية في سباق 800 متر، لكن حظوظنا ستكون أكبر في الملاكمة النسوية، والجمباز مع كيليا نمور”.
كما أضافت: “لدينا حظوظ أيضا في منافستي المصارعة، ورفع الأثقال في حال كان الرباع بيداني في حالة جيدة”.
وتابعت حسيبة بولمرقة: “لدينا جمهور كبير من المهاجرين في فرنسا والذين سيساندون الرياضيين الجزائريين في الألعاب الأولمبية 2024 وأتمنى نتائج طيبة للجميع”.
رابط دائم : https://nhar.tv/A1LKK