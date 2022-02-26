بولندا ترفض مواجهة روسيا في تصفيات مونديال قطر

أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، رفضه مواجهة منتخب رويسا، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المقررة بدولة قطر.

ونقلت شبكة “بين سبورت” تصريحات رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، أين قال: “انتهى وقت الكلام، وحان وقت العمل”.

كما أضاف: “نظرا لتصعيد العدوان الروسي في اوكرانيا، لا يفكر المنتخب البولندي في خوض الملحق ضد روسيا”.

وأكد ذات المصدر ترحيب النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بقرار اتحاد بلاده، بنشره تغريدة علق فيها بعبارة “القرار الصحيح”.

ويأتي هذا نظرا لتواصل العدواني الروسي، على أوكرانيا، لليوم الثالث على التوالي، تنديدا بما يحدث بين البلدين.