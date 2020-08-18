بولندا تعلن إنتاج أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

كشفت شركة بولندية للتكنولوجية الحيوية اليوم عن إنطلاقها في المرحلة الاولى من إنتاج اللقاح ضد وباء كوفيد 19

ووفق ذات الشركة ونفلا عن “أورو نيوز” ان الدواء يعتمد على بالزما قاصرين تعافوا من فيروس كورونا ومخصص للتجارب السريرية كما يعتبر الاول في العالم.

وأوضح عضو مجليس إدارة الشركة بيوتر فيك خلال مؤتمر صحفي بجامعة لوبلين الطبية “نبدأ اليوم في الإنتاج”.

كما أكد ذات المتحدث: “ربما بحلول نهاية أكتوبر، سنتمكن من تقديم الدواء للتجارب السريرية”.

في حين صرح البروفيسور كريستوف توماسيفيتش”توقعاتنا كبيرة حقاً ومتفائلة ومبنية على خبرة معينة. هناك فرصة جيدة أن يكون لدينا دواء يعمل على كثير من المرضى”.

وأشار ان الإجراءات المتعلقة بفحوصات هذا الدواء يجب أن تستمر حوالي أربعة أشهر، قبل أن يتم تسجيل الدواء وتوزيعه على المستشفيات.

وتستغرق إجراءات الموافقة على تسويق الدواء 210 يوما بينما تم تقليصها إلى 150 يوما.