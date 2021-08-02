بولندا تمنح عداءة بيلاروسية تأشيرة إنسانية بعد إجبارها على الإنسحاب من الأولمبياد

أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، مارسين بريداتش، اليوم الاثنين عن منح بولندا تأشيرة إنسانية إلى العداءة البيلاروسية، كريستسينا تسيمانوسكايا.

والتي أُجبرت على الانسحاب من أولمبياد طوكيو 2020 وتم تهديدها بالمغادرة القسرية لليابان بسبب انتقادها اتحاد بلادها لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب “بريداتش” على “التويتر”:””تسيمانوسكايا على اتصال مباشر بالفعل مع الدبلوماسيين البولنديين في طوكيو. وقد حصلت على تأشيرة إنسانية. وستفعل بولندا كل ما هو ضروري لمساعدتها على مواصلة مسيرتها الرياضية”.

وقالت العداءة في بيان نشرته مؤسسة التضامن الرياضي البيلاروسي:”أنا بأمان ويتم اتخاذ القرار بشأن المكان الذي سأقضي فيه الليلة”.