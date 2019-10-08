بولنوار:”مستقبل التجارة الخارجية الجزائرية يكمن في إفريقيا”

ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، قرار الحكومة الجزائرية بخلق مناطق اقتصادية فعالة بالحدود الجزائرية.

واعتبر بولنوار، في حديث للنهار، أن خلق هذه المناطق الاقتصادية على الحدود الجزائرية مع الدول الإفريقية من شأنه خلق مناصب شغل كبيرة.

وأضاف بولنوار، أن تقريب المنتوج المحلي وتوصيله للدول الإفريقية سيتم بطريقة أسهل إذا نصبت هذه المناطق الاقتصادية.

وحسبه فإن الجزائر ستكون مع موعد جديد لتوسيع مجالات شراكاتها مع مختلف الدول الإفريقية.

وأكد نفس المتحدث، أن مستقبل التجارة الخارجية للجزائر يكمن في القارة السمراء دون أي قارة أخرى.

داعيا في ذات السياق المؤسسات الاقتصادية لخوض غمار التصدير إليها.

وأشار إلى أن إنشاء المناطق الاقتصادية في الحدود سيشجع ناقلي السلع ويخلق حركية نقل جديدة عبر مختلف ولايات الوطن.

كما ذكّر نفس المتحدث بمشكل غياب فروع بنكية محلية في مختلف الدول الإفريقية، ودعا البنوك الجزائرية لتفعيل فروعها في كل دولة الإفريقية لتسهيل عمليات تحويل أموال المصدرين والمستوردين.