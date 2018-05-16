بولنوار: أسعار الخضر والفواكه ستنخفض بالنصف بعد اليوم الرابع من رمضان

كشف الحاج بولنوار الطاهر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الأسعار إرتفعت خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأن أسعار الخضر و الفواكه قد سجلت إرتفاعا بمعدل 20 إلى 30 دينار في الكيلوغرام.

وربط بولنوار إرتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين بالإرتفاع الكبير في الطلب.

وتوقع بولنوار إنخفاض أسعار الخضر و الفواكه بداية من اليوم الرابع من رمضان.

لأن الطلب يتراجع، ما يجعل أسعار الخضر والفواكه بنسبة تزيد على 50 بالمائة.

وخلص الإجتماع طارئ لممثلي أسواق الجملة اليوم، إلى أن جميع أسواق الجملة والتجزئة ستبقى تعمل يوميّا طيلة شهر رمضان.

وهذا القرار سيجنب تسجيل ندرة ونقص في المواد الإستهلاكية، كما يساعد في إنخفاض أسعارها قريبا.