بولنوار: أكثر من 50 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الأضحى

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار، عن تسخير أكثر من 50 ألف تاجر ومتعامل إقتصادي لضمان المداومة. وذلك يومي عيد الأضحى. مشددا على ضرورة احترام تدابير الوقاية من فيروس كورونا

وأوضح بولنوار خلال ندوة صحفية، أمس الأربعاء، أن أهم النشاطات المعنية بنظام المداومة خلال يومي العيد. هي محلات بيع الخضر والفواكه واللحوم والمواد الغذائية والمخابز والمطاحن. مؤكدا على ضرورة إحترام التجار لتدابير الوقاية. خاصة التعقيم اليومي ولبس الأقنعة الواقية واحترام التباعد الاجتماعي.

من جهته كشف ممثل عن وزارة التجارة كمال خداش، عن انه من أبرز العقوبات التي تنتظر التجار المخالفين لنظام المداومة هو الغلق الاداري ودفع غرامات مالية. مشيرا إلى انه خلال عيد الفطر تم تسجيل 99 بالمائة نسبة استجابة لنظام المداومة من قبل التجار.