بولنوار: أكثر من 50 ألف تاجر وحرفي أوقفوا نشاطهم منذ بداية جائحة كورونا

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار، أن أزيد من 50 ألف تاجر وحرفي أوقفوا نشاطهم منذ بداية الجائحة.

وأضاف بولنوار، خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن التجار لجأو إلى هذا الخيار بسبب الخسائر المادية التي تكبدوها.

واعتبر بولنوار، أن قرار غلق الأنشطة التجارية صعبا ومضرا لكنه بالمقابل ضروري بسبب الوضعية الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار بولنوار، إلى أن تحديد أوقات عمل بعض النشطات التجارية هدفه التقليل من التجمعات في المحلات والمساحات التجارية.

و أضاف بولنوار، إن “التجار والحرفيين مطالبون بالالتزام بهذه القرارات لأن الفترة القادمة ستكون صعبة”.

وشدّد بولنوار على التجار إرغام الزبائن على التقيد بالتدابير الصحية للتغلب على هذا الوباء”.

كما طالب ذات المتحدث، من ولاة الجمهورية أن يكيفوا هذه الإجراءات مع الأوضاع السائدة في الواقع وأن تكون العقوبة فردية وليست جماعية.

كما لا يجب أن يتم معاقبة الجميع بسبب مجموعة قليلة من التجار لم تلتزم بالشروط الوقائية.

و ناشد ضيف القناة الأولى، الحكومة الابقاء على نمط تقديم المنح للمتضررين من الإجراءات الخاصة للوقاية من كوفيد 19.