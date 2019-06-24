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بولنوار: التكوين ضروري للتجار وسنبرم اتفاقيات لتنظيم معارض جوارية متخصصة

الوطني
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بولنوار: التكوين ضروري للتجار وسنبرم اتفاقيات لتنظيم معارض جوارية متخصصة
بقلم موسى.ب

كشف الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عن سعي الجمعية  لإبرام اتفاقيات مع غرف التجارة والصناعة التقليدية

إلى جانب ووزارة البيئة والطاقات المتجددة والبريد والمواصلات، في إطار التكوين المستمر للتجار، معتبرا بأن التكوين واجب للانخراط في الجمعية.

وأكد بولنوار خلال انعقاد الجمعيّة العامّة لولايات الوسط، بأن الجمعية سبق لها إبرام عدة اتفاقيات مع مختلف الهيئات العمومية،

لتمكين التجار من التكوين في مختلف التخصصات، مشيرا إلى أن الجمعية ستعمل بالتنسيق مع غرف التجارة، على تمكين الحرفيين

من تنظيم معارض جوارية متخصصة عبر مختلف ولايات الوطن والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية، والاستفادة من الاتفاقيات

المبرمة مع مختلف الهيئات العمومية والمراكز الصحية ومؤسسات التأمين وغيرها، في إطار التذكير بفضل الإنظمام للجمعية.


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