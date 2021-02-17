بولنوار: تخصيص أزيد من 200 نقطة بيع.. واعتماد “الصولد” لأوّل مرة في رمضان

الوطني
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بولنوار: تخصيص أزيد من 200 نقطة بيع.. واعتماد “الصولد” لأوّل مرة في رمضان
بقلم أمينة داودي

قال الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن وزارة التجارة ستعتمد عملية البيع بالتخفيض خلال رمضان.

وأضاف بولنوار في تصريح للإذاعة الوطنية، أن البيع بالتخفيض لأول مرة في رمضان ويخص المواد الإستهلاكية.

وكشف بولنوار، أن العملية تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي وضعتها الوزارة من بينها استحداث نقاط بيع جديدة لضمان توفير المواد واسعة الإستهلاك.

وأشار إلى أن أزيد من 200 نقطة بيع سيتم استحداثها على المستوى الوطني قبيل الشهر الفضيل.

كما سيتم السماح باستغلال المساحات التجارية المغلقة وتنظيم معارض محلية للمواد ذات الإستهلاك الواسع.

وأوضح ذات المتحدث، أن الوزارة إتخذت كافة الإجراءات والترتيبات تحسبا لرمضان وتفادي الندرة واستقرار الأسعار.


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