بولنوار: تسويق أكثر من 300 ألف طن من الخضر والفواكه في رمضان

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الطاهر بولنوار ، عن تسويق أكثر من 300 ألف طن من الخضر والفواكه عبر الوطن.

وقال بولنور، في تصريح للقناة الأولى، إن المعلومات الواردة من أسواق الجملة عبر الوطن، تشير إلى تسويق أكثر من 300 ألف طن من الخضر والفواكه، ونحو 30 ألف طن من اللحوم البيضاء و الحمراء.

وأشار إلى أنه تم تسجيل إرتفاع محسوس لأسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الأولى للشهر الفضيل بسبب زيادة الطلب ونقص مساحات العرض والأسواق الجوارية.

وتوقع بولنوار، أن تشهد الأسعار إنخفاضا تدريجيا خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنها انخفضت بـ20 دينار للكلغ خلال يومين الأخيرين.