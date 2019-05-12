بولنوار: “توزيع 250 طن من الخضر والفواكه خلال الأسبوع الأوّل من رمضان”

قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، أن الجزائريين إستهلكوا 250 ألف طن من الخضر والفواكه.

وأضاف في بيان له اليوم الأحد، أن الكمية تم توزيعها بالأسواق منذ أول أيام الشهر الفضيل.

مشيرا كذلك إلى أنه تم توزيع أكثر من 20 ألف طن من اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء.

أما فيما يخص الأسعار فتم تسجيل إنخفاض محسوس في أسعار الخضر والفواكه مقارنة باليوم الأوّل بمعدّل 25 دينار في الكلغ الواحد.

وأشار بولنوار إلى أن أكثر من 400 بلدية لم تلتزم ببرنامج إنجاز أسواق جوارية مؤقتة خلال شهر رمضان.

ممّا سبّب ضغطا و بعض الاضطراب في الأسعار على مستوى الأحياء التّابعة لها.‎