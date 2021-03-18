بولنوار: توفير 100 ألف طن من اللحوم البيضاء والحمراء.. و700 ألف طن من الخضر والفواكه في رمضان

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الطاهر بولنوار، أنه ستكون هنالك وفرة بخصوص المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

وأوضح بولنوار للإذاعة الوطنية، أن المواد الإستهلاكية ستكون بأسعار تنافسية بما فيها المواد واسعة الإستهلاك.

كما سيتم تنظيم معارض تجارية في جميع بلديات الوطن بأسعار منخفضة، مع تزامن الشهر الفضيل وموسم جني المحاصيل.

وأضاف في ذات السياق، أنه سيتم تنظيم أكثر من 300 معرض تجاري هذا الشهر والسماح للتجار بالبيع بالتخفيض.

كما سيتم فتح أسواق جديدة بمناسبة شهر رمضان لتفادي تسجيل ندرة في المواد الغذائية خلال الشهر الكريم.

وأكد ذات المتحدث، أنه سيتم توفير أكثر من 100 ألف طن من اللحوم البيضاء والحمراء، و700 ألف طن من الخضار والفواكه لتسويقها عبر 50 ألف سوق جملة عبر الوطن خلال شهر رمضان الكريم.