بولنوار: طلبنا من السلطات قروض دون فوائد لأصحاب المهن الحرة المتضررين من الوباء

الوطني
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بولنوار: طلبنا من السلطات قروض دون فوائد لأصحاب المهن الحرة المتضررين من الوباء
بقلم أمينة داودي

كشف الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أنه طالب من السلطات بضرورة  إعادة فتح المطاعم والمقاهي والمقدرة بــ50 ألف على المستوى الوطني وبعض النشاطات التجارية مثل مراكز اللغات والتدريب.

وأضاف بولنوار، في اتصال مع الإذاعة الوطنبة، أن طلبه هذا جاء تتيجة ما لحق بأصحاب هذه المطاعم والمقاهي من أضرار مادية جراء تجميد نشاطها بسبب تفشي وباء كورونا، مضيفا أنه تقدم  باقتراحات الى الحكومة مفادها إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة المتضررة من الوباء من قروض دون فوائد قصيرة المدى تتراوح بين 50 مليون سنتيم الى 200 مليون سنتيم  .

وفي ذات السياق وعد بولنوار التزام التجار والحرفيين بإجراءات الوقائية الصحية لتفادي انتقال العدوى.


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