بولنوار: “طوابير بمحطات الوقود وارتفاع أسعار الخضر والفواكه يومي العيد”

قال الطاهر بولنوار رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، أن أسعار الخضر والفواكه عرفت إرتفاعا يومي عيد الأضحى.

وأضاف بولنوار في منشور له على “الفايسبوك”، أن هناك إكتظاظ كبير تعرفه حاليا خدمات النقل البرّي ومحطّات الوقود.

وأشار بولنوار، إلى أن إرتفاع أسعار الخضر والفواكه راجع إلى توقف الفلاحين وعمال المزارع عن تموين السوق بمناسبة العيد.

في حين أكد المتحدث، أن أكثر من 63 ألف تاجر ومتعامل إقتصادي إلتزموا بالمداومة خلال يومي العيد.

وفي سياق ذي صلة كشف أنه تم زيادة 5 آلاف تاجر متطوع ” خاصة أصحاب المحلات المجارة لإقاماتهم بمجموع يقارب 70 ألف تاجر.

وأضاف بولنوار، أنه سجل تراجع الطلب على الخدمات والمنتوجات بحوالي 80 بالمائة لأن أغلب المستهلكين اقتنوا حاجاتهم قبيل العيد.