بولنوار..”ماكاش إضراب للخبازين”

استبعد الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين شن إضراب للخبازين قريبا.

وقال بولنوار في تصريح لـ” قناة النهار” أن اجتماع أمس لم يسفر عن شن إضراب للخبازين قريبا.

وأضاف أن الاجتماع دعا لدراسة التكلفة الحقيقية للخز.

قال بولنوار أن الطريقة المنتهجة في دعم أسعار الخبر طريقة خاطئة وغير صحيحة.

حيث أن جزء كبير من “الفارينة” يوجه لصناعة الكعك وغيره.

وأردف بولنوار “الخطأ في أن الدولة تدعم المنتوج المستورد لأن الفائدة من الدعم لن تكون للمواطن بل تكون للمستورد”.

كما طالب المتحدث الحكومة بأن تنشئ لجنة وطنية لدراسة سعر الخبز وتحديد القيمة الحقيقة لصناعة الخبز لتحديد السعر الحقيقي للخبز.