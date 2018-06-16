بولنوار: نسبة الاستجابة لمداومة العيد تراوحت بين 98 و100 بالمائة

أعلن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن نسبة الاستجابة للمداومة تراوحت بين 98% و100% في أغلب بلديات الوطن .

فمن بين 49.893 تم إحصاء حسب ممثّلي النشاطات التجارية والفروع المحلّية أكثر من 49.500 تاجر وصاحب خدمات التزموا ببرنامج المداومة.

كما أكد بولنوار الحاج الطاهر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أنّ أكثر من 5 ألاف تاجر إضافي فتحوا محلاتهم يومي العيد دون أن يكونوا معنيين بنظام المداومة.

بما يرفع العدد الإجمالي للمحلات التي وفرت الخدمة إلى أكثر من 55 الف محلّ .

مع ملاحظة إرتفاع محسوس ومؤقّت في اسعار الخضر والفواكه بمتوسّط 30دج في الكيلوغرام.

وأرجع بولنوار ذلك إلى غياب تموين أسواق الجملة نظرا لعطلة المزارعين وعمالهم بمناسبة العيد.

كما وفّر أصحاب محطات الوقود ومتعاملو النقل البرّي الخدمة خلال يومي العيد خدماتهم للزبائن.

ولم يسجل رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أيّة شكوى رسميّة من الهيئات ولا جمعيات حماية المستهلك تتعلق بالإخلال بنظام المداومة.