بولنوار يدعو التجار إلى تأمين محلاتهم وسلعهم ضد الفيضانات

دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار التجار إلى تأمين محلاتهم وسلعهم من الفيضانات.

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، أنه لم تسجل أية خسائر في السلع و البضائع لدى التجار الذين تتواجد محلاتهم في الطابق الأرضي بالأماكن التي سجلت فيضانات في عديد المناطق.

وأضاف المتحدث في اتصال مع “الـنهار اونلاين “، أن التجار ملزمون مستقبلا بالتأمين على محلاتهم و معداتهم وسلعهم وممتلكاتهم وعدم الاكتفاء بتأمين مركباتهم فقط.

هذا وأوضح بولنوار أن لقاءاته القادمة مع التجار ستنصب أغلبها في تحسيس التجار بأهمية الـتأمين ضد الكوارث الطبيعية لاسيما الفيضانات التي أضحت تتكرر مع كل موسم شتاء.