بولنوار يدعو سفارة الجزائر بإيطاليا التدخل العاجل

قال الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن كميات من المساعدات الطبية لا تزال عالقة بإيطاليا.

ودعا بولنوار وزارة الخارجية، إلى التدخل العاجل لدى سفارة الجزائر بروما، من أجل تسريع إجراءات إرسال مساعدات إنسانية، قامت الجمعية عبر مكتبها بإيطاليا، بجمعها لفائدة المستشفيات الجزائرية.

وكشف ذات المتحدث، عبر صفحته على الفايسبوك، أن كميّات من المساعدات في إطار حملة تضامنيّة نسّقها مكتب الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيّين بايطاليا ( ANCA italia ) لفائدة مؤسسات استشفائية جزائرية مهيّأة وتنتظر ( منذ شهر ) شروع سفارتنا بروما في اجراءات تخزينها وإرسالها ولكن لا خبر ولا رد من السفارة منذ شهر إلى اليوم.

وأضاف بولنوار، أن تلك المساعدات تفوق قيمتها 1.000.000 أورو، وتحتوي الكمية على ( كمامات طبية – قفازات طبية – أحذية طبية – ماكينتين مخصصتين للكشف المبكر عن سرطان الثدي – أدوية مخصصة للاطفال عبارة عن كريمات الترهل – غسول مخصص للأطفال ).

كما دعا بولنوار، بضرورة تدخّل مصالح وزارة الخارجية لدى سفارة الجزائر بايطاليا قبل إتلاف تلك المساعدات وتلك الأجهزة وقبل ضياعها، مضيفا أن الوثائق كلّها بحوزة ممثلة الجمعية في إيطاليا كما أنّ رقم هاتفها وحسابها الإلكتروني مسجلان لدى السفارة.