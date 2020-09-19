بولودينات: “مانقدرش نتدرب للأولمبياد ونخلي ولادي بلا ماكلة”

أعلن الملاكم الجزائري “شعيب بولودينات” إعتزاله الملاكمة من خلال منشور نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وأكد “بولودينات” إعتزاله الرياضة في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها منذ جائحة كورونا في تصريح لقناة النهار قائلا:

“وصل الموس للعظم، ورغم أنني متأهل للمرة الثالثة للألعاب الأولمبية، ومنذ تأهلي في شهر فيفري ونحن كرياضيي نخبة لا نملك أي مدخول أو راتب شهري من أجل العيش، كان يجب مراعات جانب الإجتماعي.. أنا رب عائلة ولدي أولاد، وعليّ إطعام أبنائي”.

وأضاف: “هل أحضر للأولمبياد، أو أذهب للعمل من أجل إطعام أولادي”