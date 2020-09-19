بولودينات: “مانقدرش نتدرب للأولمبياد ونخلي ولادي بلا ماكلة”

الرياضة
  • -
  • 0
بولودينات: “مانقدرش نتدرب للأولمبياد ونخلي ولادي بلا ماكلة”
بقلم يونس رزيق

أعلن الملاكم الجزائري “شعيب بولودينات” إعتزاله الملاكمة من خلال منشور نشره على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك.

وأكد “بولودينات”  إعتزاله الرياضة في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها منذ جائحة كورونا في تصريح لقناة النهار قائلا:

“وصل الموس للعظم، ورغم أنني متأهل للمرة الثالثة للألعاب الأولمبية، ومنذ تأهلي في شهر فيفري ونحن كرياضيي نخبة لا نملك أي مدخول أو راتب شهري من أجل العيش، كان يجب مراعات جانب الإجتماعي.. أنا رب عائلة ولدي أولاد، وعليّ إطعام أبنائي”.

وأضاف: “هل أحضر للأولمبياد، أو أذهب للعمل من أجل إطعام أولادي”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=888836

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com